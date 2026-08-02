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Ascoli-Lazio, Gattuso: “Obiettivo? Giocare in casa con il pubblico”

Published

1 ora ago

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Gattuso intervista Ascoli Lazio

Intervista a caldo per Gennaro Gattuso che ha rilasciato, ai microfoni ufficiali del club, la propria opinione subito dopo Ascoli-Lazio terminata 1-2, prima amichevole estiva con il pubblico e lontano dal proprio centro sportivo per i biancocelesti.

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Le parole di Gattuso nell’intervista dopo Ascoli-Lazio

“Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, devo dire che si allenano veramente bene e stanno bene insieme. Stiamo provando a fare qualcosa di diverso, siamo sempre lì a pressare e ci vuole gamba. Stiamo facendo bene. Potevamo fare alcune cose meglio ma devo dire che ho visto tanti aspetti positivi. Il mio sogno è quello di riuscire a dare ai tifosi quello che vogliono, abbiamo il dovere di sudare la maglia al di là del risultato. Vogliamo giocare a casa nostra con il nostro pubblico, speriamo di far cambiare loro idea. L’obiettivo ora è portare a 70 i minuti nelle gambe dei giocatori. A breve c’è la Coppa Italia e dobbiamo arrivarci con una gamba importante. Lavoreremo sulla velocità e speriamo bene”.

Gattuso su Marusic

“Ci vorrebbero una vagonata di giocatore con la sua mentalità, se lo metti in porta gioca pure lì. Adam è una persona per bene, parliamo di un uomo a 360 gradi. Ho tanti esempi, da Zac a Romagnoli che sta attraversando un momento particolare. In molti cresceranno tantissimo, Adam è un ragazzo incredibile”.

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