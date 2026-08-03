Gattuso: “Ci mancano due giocatori precisi”

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha tracciato un bilancio dopo le due amichevoli contro Avellino e Ascoli, che hanno visto due vittorie biancocelesti, e ha parlato così in un’intervista con Calciomercato.

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L’intervista in cui Gattuso traccia un bilancio delle prime due amichevoli

“Sappiamo bene che ci mancano due cose nel mercato, dobbiamo farlo per trovare questi due profili. Non dobbiamo prendere tanto per prendere, devono arrivare un attaccante e un centrale di difesa”.

Gattuso su Romagnoli

“Non so se andrà via Romagnoli, è già stato un mio giocatore al Milan e al tempo gli ho fatto rinnovare il contratto. Si sta comportando benissimo, dobbiamo riuscire a sbagliare il meno possibile con o senza di lui”.

Gattuso su Dia e Ratkov

“Dia è un giocatore che lega bene il gioco, ha già dimostrato di essere un calciatore bravo con caratteristiche che mi piacciono molto. Ratkov ha buone qualità, ma deve ancora migliorare. Il mio obiettivo personale è dare un’identità precisa a questa squadra”.

Gattuso sugli infortunati

“Tavares ha perso metà preparazione perché aveva un fastidio nel ginocchio, Pellegrini oggi non era disponibile perché ha avuto un problema alla caviglia e Isaksen e Cataldi stanno procedendo molto bene. Abbiamo fatto una tabella fino al 9 agosto e vedremo se riusciamo a riportarli in gruppo con noi o bisognerà aspettare ancora un pochino, però siamo molto contenti, per il momento”.

Gattuso sull’episodio in allenamento con Taylor

“L’altro giorno vi siete divertiti parlando di Taylor, ma io sono fatto così. Questo e il mio stile, il giorno dopo è un altro giorno, un altro giorno senza rancore, senza niente. Abbiamo il dovere di andare a 1000 all’ora sempre, e di non stare là a lamentarsi per un fallo o non fallo. Dobbiamo andare, dobbiamo allenarci perché sappiamo che quest’anno ci aspetta una stagione molto difficile e i ragazzi devono essere bravi ad affrontarla nel migliore dei modi”.

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