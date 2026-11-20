INTERVISTE
Gattuso: “Gudmundsson giocatore di altissimo livello, non devo entrare nella sua testa”
Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio Lecce , parlando nello specifico anche di Gudmundsson, elogiando l’islandese che è tornato a disposizione.
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Le parole di Gattuso di elogio per Gudmundsson.
“Io non devo entrare solo nella sua testa, ma di tutti i giocatori. Lui è importante dal punto di vista balistico e tecnico, ma ci sono tutti gli altri anche. Non so cosa significhi giocare poco, Lazzari e Dele ci danno sempre una mano coi 5 cambi. Albert quando sta bene è un giocatore di altissimo livello, ci può dare una grande mano. Domani in tanti avranno la possibilità di giocare dal primo minuto. Sono contento, vedo come si allenano, la partecipazione in settimana. Poi si può giocare bene o meno bene, ma serve sempre la massima convinzione”.
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