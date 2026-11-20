INTERVISTE
Gattuso: “Pedraza? Aveva difficoltà, ecco quando ha svoltato”
Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio Lecce , fra i temi trattati anche l’evoluzione di Pedraza.
LEGGI ANCHE: Lecce, Di Francesco: “Lazio forte e con grandi giocatori, ma nessun timore reverenziale”
Mister Gattuso sull’evoluzione di Pedraza.
“Bisogna dire le cose come stanno. Il giorno dopo l’ho chiamato in ufficio, ero convinto, si toccava con mano che tutto il lavoro fatto non gli era entrato bene in testa. Veniva da un calcio e una mentalità totalmente diversa. Giocava con Marcelino, giocava 4-4-2 con blocco basso, per lui era arabo quanto provato. Da lì ha svoltato, gli ho detto che non doveva fasciarsi la testa, siamo rimasti più in campo, che doveva fare domande. Quando è entrato qualche partita ce l’ha fatta vincere andando forte. Ci sta che se uno ha fatto qualcosa sempre di diverso, di andare a uomo, possano esserci delle difficoltà. Siamo contenti di lui, sono sicuro che domani farà una grande partita”.
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|13
|Atalanta
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|11
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI9 ore ago
Tavares ci prova per il derby, due mesi per Sutalo: il punto sugli infortunati
-
BIGLIETTI LAZIO9 ore ago
Lazio Roma, febbre da derby: ecco il dato aggiornato sui biglietti venduti
-
CALCIOMERCATO LAZIO10 ore ago
Taylor nel mirino, pronta l’offerta monstre della Juventus: ecco i dettagli
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Hutchinson torna di moda: nome caldo per la fascia, Fabiani a lavoro