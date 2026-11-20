Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio Lecce , fra i temi trattati anche l’evoluzione di Pedraza.

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Mister Gattuso sull’evoluzione di Pedraza.

“Bisogna dire le cose come stanno. Il giorno dopo l’ho chiamato in ufficio, ero convinto, si toccava con mano che tutto il lavoro fatto non gli era entrato bene in testa. Veniva da un calcio e una mentalità totalmente diversa. Giocava con Marcelino, giocava 4-4-2 con blocco basso, per lui era arabo quanto provato. Da lì ha svoltato, gli ho detto che non doveva fasciarsi la testa, siamo rimasti più in campo, che doveva fare domande. Quando è entrato qualche partita ce l’ha fatta vincere andando forte. Ci sta che se uno ha fatto qualcosa sempre di diverso, di andare a uomo, possano esserci delle difficoltà. Siamo contenti di lui, sono sicuro che domani farà una grande partita”.

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