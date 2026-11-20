Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio Lecce , parlando anche del suo futuro nella Capitale.

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Le parole di Gattuso sul proprio futuro.

“Devi chiedere se fare un po’ lo gitano e a me piace, io amo andare in giro e toccare con mano culture e mentalità completamente diverse. La mia crescita in questi anni viene anche da tutti i giri che ho fatto. Noi italiani pensiamo di essere sempre i più bravi, ma non è assolutamente così. Se riesci a mettere qualcosa dentro di altre culture è importante. Sinceramente non penso se devo stare 2 o 3 anni, penso a oggi e mi sento a mio agio qua. Ho la sensazione di stare qui da dieci anni. Dopo la sconfitta col Mantova sembrava ci fosse un funerale e questo ambiente e questo legame mi piace, quando uno sta bene in un posto ci deve pensare più di una volta perché è difficile trovare posti dove si può lavorare così bene”.

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