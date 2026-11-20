Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio Lecce , parlando anche della possibilità che i suoi giocatori possano passare la notte a giocare a GTA6.

LEGGI ANCHE: Gattuso: “Su Frattesi non devo riflettere, Cataldi ha avuto un piccolo fastidio”

La risposta di Gattuso alla domanda sulla playstation e su GTA6.

“Saranno cazzi loro se giocheranno alla playstation, non so proprio di cosa stai parlando. Non mi creo questo problema, questo fa parte dell’essere professionisti e avere amor proprio verso il lavoro che si svolge. Non mi permetterei mai di chiedere a un giocatore se ha passato la notte a GTA6. Vediamo poi domani mattina alle 9 la colazione tutti insieme, mi metterò lì concentrato e vedrò come stanno gli altri”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP