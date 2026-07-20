Gattuso: “La squadra è compatta. Artistico? Mi piace, in Serie B ha fatto bene”

Intervista post match per Gennaro Gattuso che al termine della prima amichevole stagionale della Lazio contro la Lazio Primavera è intervenuto puntuale ai microfoni ufficiali della società.

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Le parole di Gattuso nell’intervista al termine di Lazio-Lazio Primavera

“Bisogna fare i complimenti ai ragazzi che hanno faticato e hanno fatto davvero una buona settimana. Sapevamo di poter fare un po’ di fatica ma abbiamo fatto cose buone. In questo momento il campo è grandissimo per tutte le squadre, ma lo sappiamo. Chapeau ai ragazzi per come si sono comportati e per quello che hanno fatto. Ha fatto un grande caldo, ma sono stati bravi. Non hanno mollato, siamo stati bravi a perdere pochi giocatori. Sono stati bravi loro a presentarsi in condizioni buone. Penso che dobbiamo continuare su questa strada, sappiamo di dover ancora migliorare su tante cose ma spirito, mentalità, voglia ci sono state. E bisogna ripartire da questo”.

Gattuso sulle motivazioni del gruppo

“Se rivediamo la stagione dello scorso anno i tanti meriti sono dell’allenatore e dei giocatori. Per tutto quello che è successo lo scorso anno: ambiente, infortuni, la squadra non si è mai disunita, è sempre stata compatta. Me l’aspettavo, sapevo fosse un gruppo di ragazzi che hanno voglia di lavorare e stanno bene insieme. È normale che su tanti aspetti ci sia da migliorare, ma ero consapevole di trovare un gruppo che aveva una buona mentalità. Bisogna ripartire da questi”.

Gattuso sulla rosa

“Rovella è stato febbricitante per due-tre giorni, abbiamo fatto di tutto per non farlo stare a contatto con i compagni. Oggi ha fatto un allenamento molto importante, ha perso tre giorni di allenamento. Lui e gli altri giocatori che non avete visto in campo? Nuno è quello che preoccupa di più, ha un’infiammazione al ginocchio. Gli altri li abbiamo tenuti tranquilli per non rischiare nulla. Siamo contenti per come abbiamo gestito i giocatori con il mio staff e con lo staff medico. Da mercoledì quando riprendiamo speriamo di vederne la maggior parte in campo”.

Gattuso sui singoli

“Artistico mi piace, ha spirito, in Serie B ha fatto bene. Mi piace l’umiltà, come lavora. Vediamo. Galassi è 2007, ha margini per migliorare. Deve mettere su gamba. Pedraza sembra sia qui da tanti anni. Già scherza, sta bene coi compagni. Ha un piccolo fastidio muscolare ma nulla di grave. Viene da un campionato e da una squadra importante, sappiamo cosa ci può dare e siamo contenti. Mandas ha esperienza, Motta ha grande futuro. Devono lavorare come tutti gli altri. Siamo qua per questo, ma partiamo bene in porta. L’arbitraggio di Pinzani? Va bene: quest’anno ci sarà Orsato come designatore, mi aspetto un campionato con pochi fischi conoscendolo. Dobbiamo abituarci anche a questo”.

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