Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio Lecce , rispondendo alle domande dei giornalisti presenti in merito alla situazione degli infortunati.

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Gattuso in vista di Lazio Lecce sulla situazione degli infortunati biancocelesti.



“Non devo riflettere nulla, Frattesi ha fatto tutto col gruppo in settimana, a livello strumentale non ha nulla. Ha lavorato tutti questi giorni. Poi se oggi ha il raffreddore vediamo. I danesi sono arrivati il giorno dopo la gara alle 18.30, hanno fatto palestra come Dele e Bela. Ieri abbiamo lavorato a bassa intensità sui calci piazzati, tutti hanno lavorato meno. Parlando degli infortunati: Zac da 5-6 giorni sta lavorando in campo, ha ancora edema, va a 24-25 all’ora. Nuno ha iniziato la riabilitazione in piscina con Sutalo, Adam ha avuto una piccola ricaduta, non al flessore di Bologna ma sulla ricaduta di un mese fa. Settimana prossima valutiamo come stanno. Gli altri sono tutti a disposizione. Cataldi ieri ha avuto un piccolo fastidio all’adduttore, pensiamo non sia nulla di grave”.

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