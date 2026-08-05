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INTERVISTE

Gattuso: “Vogliamo fare un calcio fatto di pressione”

Published

2 ore ago

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Gennaro Gattuso

Mister Gennaro Gattuso ha parlato ai canali ufficiali del club dopo l’amichevole che ha visto la Lazio affrontare l’Ostiamare.

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Le parole di Gattuso dopo l’amichevole Lazio Ostiamare.

“C’è da migliore lo spirito, ieri è stata una seduta dura, ma siamo contenti per lo spirito. Normale dover migliorare, tipo come quando non abbiamo palla. La voglia però c’è ed è importante. Con l’Ascoli abbiamo fatto meglio, oggi non benissimo, ma ci sta. I giocatori hanno giocato poco insieme e non è stato facile. Hanno voglia di migliorarsi e questo è fondamentale, siamo sulla strada giusta. I ragazzi li sto conoscendo bene, hanno spirito e voglia di fare. Devono essere bravi a non cercare alibi come l’assenza dei tifosi o i campi non belli. Dobbiamo essere bravi a stare sul pezzo. La parola è elmetto: stare sul campo sempre sul pezzo facendo un calcio di pressione”.

Gattuso sui giovani

“I ragazzi sono giovani e sanno giocare a calcio, ma dobbiamo essere bravi noi a farli rendere al meglio. Bordon è bravo, i giovani devono sbagliare perché se non sbagliano non cresceranno mai. Siamo contenti, anzi, forse sono troppo bravi certe volte”.

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