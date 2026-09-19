Gattuso: “Qualcuno si improvvisa giornalista e parla, ma io vado avanti”

Il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, al termine della partita del Penzo contro il Venezia, ha risposto alle domande dei giornalisti nell’intervista concessa nel postpartita: ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE: Zaccagni: “Il gol mi serviva. Ecco in cosa mi hanno sorpreso Gattuso e la squadra”

Le parole di Gattuso nell’intervista postpartita di Venezia Lazio

“Non significa niente che siamo primi in classifica. Oggi ci è andata bene, il primo tempo se stavamo sotto di due gol il Venezia non rubava nulla. Dobbiamo migliorare, il primo tempo eravamo lunghissimi e l’avevamo pagata cara. Dopo nella ripresa abbiamo iniziato a fare le cose fatte bene e così li abbiamo messi in difficoltà. Dopo il 2-0 abbiamo fatto di tutto per prendere gol, di nuovo. Ci teniamo questa vittoria ma dobbiamo migliorare”.

Gattuso sul primo in classifica

“Il calcio è cambiato, ma da tempo. C’è gente che mette le cuffie e si improvvisa giornalista, l’importante è isolarsi, credere in ciò che si fa e andare avanti. Devo di grazie a questi ragazzi, ma ciò che si dice in giro è incontrollabile. Dobbiamo lavorare e rilassarci”.

Gattuso sulla partita e i giocatori ritrovati

“Il merito è dei ragazzi. Io provo a stuzzicarli, stiamo provando a fare qualcosa di diverso ma poi la lettura della partita dobbiamo migliorarla. Non possiamo entrare e uscire dalla partite così, questo non va bene, ma il merito è solo dei ragazzi. Li faccio lavorare ma li lascio anche liberi, perché serve anche quello. Sono stati bravi, ma miglioreremo”.

Gattuso su Zaccagni non convocato in Nazionale

“Quelle sono scelte, anche io le feci. Me lo godo io, è il mio capitano e per me non è facile dire chi merita e chi no. Quando scegli non è mai facile e dico questo”.

Le parole di Gattuso a Sky nell’intervista post di Venezia Lazio

“Ultimamente ringrazio sempre i miei calciatori. Abbiamo fatto 50 giorni di ritiro, faceva un caldo terribile. Non hanno mollato nulla. Abbiamo provato a cambiare, abbiamo cambiato tanto. Oggi ci è andata bene, l’interpretazione della partita è stata errata, poi nel secondo tempo siamo stati bravi. È un percorso, sappiamo che dobbiamo ancora migliorare. Se vogliamo fare qualcosa di importante, il primo tempo non basta, oggi siamo stati molto fortunati“.

Gattuso sulla classifica

“La classifica conta poco. Se vogliamo sorprendere, dobbiamo fare le cose fatte bene. Non dobbiamo guardarla, adesso abbiamo 20 giorni, 8 giocatori andranno in Nazionale. Ho dato cinque giorni di riposo. Io, ahimè, lunedì devo fare la riunione degli arbitri perché è giusto che io vada. Dopodiché ripartiamo con entusiasmo e voglia di migliorare”.

Gattuso su Belahyane

“Durante il ritiro, Belahyane è svenuto due o tre volte, veniva in ufficio da me e mi chiedeva scusa. Io gli rispondevo ‘non preoccuparti, step by step’. Quando vedo impegno, ragazzi che vogliono imparare, per me è una soddisfazione. Voglio aiutarli, l’importante è non vedere gente lavativa, non ci vado d’accordo”.

Gattuso sull’ambiente

“Se non c’erano questi casini, io non ci sarei mai venuto alla Lazio. L’ho scelta. Sapevo che non era il massimo a livello ambientale. Sapevo che i giocatori avevano voglia, l’ho sentita, ci avevo parlato perché li avevo avuti in Nazionale. Altrimenti non avrei mai accettato. Sapevo che era un posto in cui i ragazzi avevano voglia di lavorare. Non abbiamo fatto ancora nulla, però siamo contenti di quello che stiamo facendo. Nulla +13 punti? Ne mancano 27 per stare tranquilli. Sono entrato nella storia della Lazio? Io sono un martello, avrò il tempo di pensare a quello che ho fatto, quando mi ritirerò e porterò a passeggio i nipotini. Adesso martellare, si va avanti”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO