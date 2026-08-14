Gattuso: “Nessuna emozione per il debutto, dobbiamo capire chi siamo”

Quando mancano due giorni dall’esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Mantova, il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso ha concesso un’intervista ai microfoni ufficiali del club biancoceleste per parlare della stagione in avvio.

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L’intervista a Gattuso sulla stagione in avvio

“Al momento non ho nessuna emozione per l’esordio. Poi l’arrivo con il pullman al’Olimpico e tutto il resto mi daranno il formicolìo allo stomaco. Si lavora, c’è tanto da preparare e vedere, ma ancora non ho emozioni. Sono molto soddisfatto del ritiro, avevo una mia idea e sapevo che era una squadra che aveva voglia di lavorare. I calciatori mi hanno sorpreso per intensità, per la voglia di stare in campo e di portare qualcosa di nuovo. Venivano da un tipo di calcio di un grandissimo allenatore, noi stiamo provando a smontare tutto per fare qualcosa di diverso”.

Gattuso sulla sfida al Mantova

” L’atteggiamento e l’approccio sono importanti in vista di Mantova. Loro andranno a mille, ci verranno addosso. Sono una squadra che rischia tanto, che porta tanti uomini e fa una pressione ultra offensiva. Ci vuole grande personalità e voglia. Non dobbiamo sbagliare l’approccio, senza dimenticare la fatica di questi giorni. Qui a Formello siamo stati bene, ma ha fatto caldo”.

Gattuso sulla squadra

“A tratti questa è già una squadra responsabilizzata. Dobbiamo ancora capire quando vogliamo andare sui riferimenti e quando fare un blocco medio, su questo non siamo perfetti. Dobbiamo capire quando fare alcune cose e quando invece respirare. Non penso a quanto tempo ci vuole per fare il mio calcio. La nostra bravura dovrà essere quella di accorciare i tempi e capire cosa vogliamo essere”.

“A me non piace essere una via di mezzo, dobbiamo capire bene cosa vogliamo essere e fare, è la cosa più importante. Ma su questo i ragazzi mi hanno sorpreso, non mi aspettavo in così poco tempo di vedere questa risposta dai miei calciatori. Qualcuno può parlare di amichevoli di non alto livello, ma poi le partite sono tutte difficili. Sono soddisfatto del lavoro fatto e speriamo di iniziare bene”.

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