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Gattuso ha fatto meglio di Inzaghi: il dato a confronto
Gennaro Gattuso nelle prime 12 giornate di campionato ha fatto meglio di Simone Inzaghi: il dato a confronto è favorevole al tecnico oggi sulla panchina della Lazio.
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Gattuso vs Inzaghi, il dato premia Rino
Anche oggi si “lazia” domani direbbe qualcuno cavalcando certi trend presenti sui social. Ennesima partita trappola evitata da parte della Lazio di Gattuso che, come riporta il Messaggero, ha sorpassato anche la Lazio di Inzaghi del 2017/18 in termini di rendimento. 12 gare, di campionato, senza sconfitte per Isaksen e compagni che hanno dunque fatto meglio della Lazio del tecnico piacentino che, in altrettante gare, aveva perso una partita. Nel mirino c’è la Lazio del 1972/73 che arrivò a 13 partite senza sconfitte.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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