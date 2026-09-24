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Gattuso contro Juric: il bilancio sorride al tecnico biancoceleste

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3 ore ago

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Gattuso Juric precedenti

In occasione di Lazio Monza, sfida dell’Olimpico valida per la sesta giornata di Serie A in programma domenica 11 ottobre alle ore 15.00, Gennaro Gattuso affronta Ivan Juric per la quinta volta in carriera: il bilancio dei precedenti è favorevole al tecnico dei biancocelesti.

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I precedenti tra Gattuso e Juric

Domenica 11 ottobre il calendario di Serie A mette di fronte la Lazio e il Monza, Gattuso e Juric. Mentre il tecnico biancoceleste non si è mai confrontato con i brianzoli, l’allenatore croato vanta un bilancio estremamente negativo contro i biancocelesti. Un simile esito è dato dal confronto dei precedenti fra i due coach: Gattuso è in vantaggio sul collega. I 4 incroci passati, infatti, si sono conclusi in 2 occasioni con il successo di Rino, arrivati nei primi scontri con Juric in Genoa-Milan 0-1 (11/03/2018) e Verona-Napoli 0-2 (23/06/2020). Concludono il bilancio 1 pareggio (Napoli-Verona 1-1, 23/05/2021) e 1 sconfitta (Verona-Napoli 3-1, 24/01/2021).

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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