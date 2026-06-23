UFFICIALE: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio

L’ex commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso, è il prossimo allenatore della Lazio: firmerà infatti un biennale con il club capitolino, e decisiva è stata l’accelerata da parte di Fabiani e Lotito. Ecco il comunicato ufficiale.

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Panchina della Lazio a Gattuso: il comunicato ufficiale

AGGIORNAMENTO 23 GIUGNO – “La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra al sig. Gennaro Gattuso.

La Società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club”.

AGGIORNAMENTO 27 MAGGIO – La prossima settimana Gennaro Gattuso sarà a Roma e porrà la firma sul contratto che lo legherà alla Lazio per i prossimi due anni. Così rivela il Corriere dello Sport, che aggiunge come lo scambio di contratti fra i rappresentanti legali delle parti sia già andato in scena lunedì scorso. Il neo tecnico biancoceleste si metterà subito a lavoro con il ds Fabiani per pianificare il ritiro, le amichevoli estive e il prossimo calciomercato estivo.

AGGIORNAMENTO 26 MAGGIO – Come riporta il CdS nella sua edizione odierna, Gennaro Gattuso, reduce dalla cocente delusione Mondiale con la Nazionale, firmerà un contratto biennale con la Lazio da 1,5 milioni di euro più bonus legati all’Europa. L’accelerata c’è stata nella giornata di ieri, lunedì 25 maggio, quando Rino è riuscito a parlare anche con il presidente biancoceleste. Il Ds già lo aveva contatto e già gli aveva prospettato questa opportunità. La firma è attesa via mail, e tra i premi europei c’è anche quello legato alla Champions League.

Ringhio, sempre secondo quanto riferisce il CdS, potrebbe arrivare a Formello la prossima settimana per decidere quali saranno le date del ritiro, che si svolgerà proprio nel centro sportivo della Lazio, e il programma delle amichevoli. L’annuncio diventerà ufficiale solo quando il club comunicherà la separazione con mister Sarri.

AGGIORNAMENTO ORE 16:00 – Arriva un’ulteriore conferma, sempre da Fabrizio Romano. Gattuso avrebbe firmato un biennale con la Lazio, scelto dunque il successore di Maurizio Sarri.

AGGIORNAMENTO ORE 15:25 – Secondo Fabrizio Romano, il nome di Rino Gattuso al momento sarebbe in pole per la panchina della Lazio. Addirittura il noto giornalista parla di un accordo in dirittura di arrivo, come si legge dal suo post su X.

AGGIORNAMENTO ORE 11:50 – Secondo quanto riportato da il Messaggero, ci sarebbero stati numerosi contatti telefonici tra il presidente Lotito e Gennaro Gattuso. Ora si attende un faccia a faccia.

AGGIORNAMENTO 25 MAGGIO – Nella sua edizione odierna Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sul possibile erede di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio e Gattuso sarebbe in pole. Lotito ne apprezza da sempre personalità e temperamento e già nel 2019 lo aveva chiamato per offrirgli la panchina. L’ex CT della Nazionale vuole tornare ad allenare in Italia e ascolterà la proposta della Lazio.

AGGIORNAMENTO 23 MAGGIO – Come raccolto in esclusiva dal sito alfredopedulla.com, dunque, per Gattuso è arrivata un’offerta dalla Turchia, ovvero dall’Amedspor (club appena prossimo nella massima serie). Tuttavia, almeno per il momento, questa proposta difficilmente sarà approfondita. Ci possono esserci altre ipotesi estere, ma la novità è che negli ultimissimi giorni ci sono stati dei contatti con la Lazio. Nei prossimi giorni potrebbero esserci altri dialoghai tra le parti. Gattuso, insieme a Palladino e Pisacane, e dunque nella lista di Lotito per sostituire Sarri

AGGIORNAMENTO 19 MAGGIO 2026 – L’ex ct della Nazionale italiana, attualmente senza squadra, piace a Lotito. È stato vicino a sedersi sulla panchina biancoceleste, ma non si è mai concretizzato nulla. Ora potrebbe anche essere l’occasione giusta, se solo arrivasse da Ringhio un’apertura che, al momento, non c’è. A quanto sembra, dopo il flop Mondiale di marzo il tecnico non vorrebbe ripartire in tempi brevi. Soprattutto, poi, non vorrebbe farlo dall’Italia. Ha ancora bisogno di smaltire e metabolizzare quel duro colpo, che potrebbe aver segnato la sua carriera come la storia sportiva di tutto il Paese. L’ipotesi Gattuso sembra sfumare e allontanarsi sempre di più.

AGGIORNAMENTO 9 APRILE 2026 – Secondo quanto riportato da Il Messaggero, in caso di addio di Sarri piace molto il nome di Gennaro Gattuso. L’ex ct azzurro già in passato era stato accostato ai biancocelesti, il suo carattere potrebbe essere la chiave per risollevare la Lazio dopo una stagione complicata.

AGGIORNAMENTO 29 MAGGIO 2025 – Nel caso il ritorno di Sarri non dovesse andare in porto, allora sarà il momento di Gennaro “Ringhio” Gattuso. Così viene riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, con la Lazio e Lotito che starebbero pensando nuovamente all’ex centrocampista per la panchina biancoceleste; le due parti si sarebbero già sentite ed è stato programmato un incontro che vedrà la presenza anche di Fabiani. Il presidente lo voleva già nel 2021, quando il rinnovo di Inzaghi era in fase di stallo; poi, a causa delle attese troppo prolungate, Simone andò all’Inter, mentre Ringhio si accordò con la Fiorentina. Quattro anni dopo si ripresenta l’opportunità di rivedere Gattuso sulla panchina della Lazio, destino in qualche modo ancora legato a Maurizio Sarri: nel 2021, dopo il “rifiuto” di Ringhio, arrivò proprio il Comandante; questa volta, invece, in caso di rifiuto del tecnico toscano, Gattuso sarebbe il primo, e unico, altro nome per sostituire il partente Baroni, che domani risolverà il suo contratto con la Lazio.

Gennaro Gattuso si fa strada come nuovo nome per la panchina della Lazio. Maurizio Sarri resta in cima ai desiderata della dirigenza biancoceleste, ma l’ex centrocampista del Milan potrebbe rappresentare il profilo ideale per rigenerare una squadra depressa e sfibrata dopo l’ultima stagione.

L’ultima esperienza di Gattuso è stata in Croazia, all’Hajduk Spalato, ma il tecnico vuole tornare in Italia. Nei prossimi giorni dovrebbe incontrarsi con il presidente Lotito e parlare di questa possibilità, mettendo sul piatto tutti i nodi da sciogliere dopo una stagione complicata.

Anche Gattuso esce da un’annata non facile in Croazia, costellata da mille problemi societari, economici e di gestione complessiva dello spogliatoio. L’ex Milan può garantire grinta, tempra, voglia e sudore: di questo ne siamo certi.

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