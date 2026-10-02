Connect with us

NOTIZIE

Lazio, i dati che evidenziano la crescita della squadra con Gattuso alla guida

Published

4 ore ago

on

Gennaro Gattuso durante una partita della Lazio Lazionews.eu

Il Corriere della Sera evidenzia le differenze tra il calcio visto con Sarri nell’ultima stagione alla Lazio e quello di Gattuso in queste prime giornate di campionato: ecco alcuni dati interessanti.

Leggi Anche: Mizuno in scadenza, la Lazio riflette: Adidas sarà il nuovo sponsor?

Lazio in crescita, i numeri di Gattuso

Al di là del modulo che è sempre rimasto il 4-2-3-1, l’dea di calcio di Gattuso rispetto a quella di Sarri è diversa. Più propensione alla fase offensiva e meno rischi in difesa. La Lazio con l’ex CT in panchina si ritrova ad avere 7 punti in classifica in più rispetto alla passata stagione ma non è tutto. Come evidenziato dal quotidiano la Lazio ha anche segnato una rete in più e ne ha subita una in meno. L’attacco è più costante e infatti i biancocelesti hanno segnato in ognuna delle prime cinque partite giocate a dispetto dello scorso anno nel quale il rendimento fu così altalenante da arrivare a ben 17 giornate a secco sulle 38 totali.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
VS
Monza
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
0-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI