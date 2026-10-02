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Lazio, i dati che evidenziano la crescita della squadra con Gattuso alla guida
Il Corriere della Sera evidenzia le differenze tra il calcio visto con Sarri nell’ultima stagione alla Lazio e quello di Gattuso in queste prime giornate di campionato: ecco alcuni dati interessanti.
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Lazio in crescita, i numeri di Gattuso
Al di là del modulo che è sempre rimasto il 4-2-3-1, l’dea di calcio di Gattuso rispetto a quella di Sarri è diversa. Più propensione alla fase offensiva e meno rischi in difesa. La Lazio con l’ex CT in panchina si ritrova ad avere 7 punti in classifica in più rispetto alla passata stagione ma non è tutto. Come evidenziato dal quotidiano la Lazio ha anche segnato una rete in più e ne ha subita una in meno. L’attacco è più costante e infatti i biancocelesti hanno segnato in ognuna delle prime cinque partite giocate a dispetto dello scorso anno nel quale il rendimento fu così altalenante da arrivare a ben 17 giornate a secco sulle 38 totali.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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