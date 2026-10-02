Lazio, i dati che evidenziano la crescita della squadra con Gattuso alla guida

Il Corriere della Sera evidenzia le differenze tra il calcio visto con Sarri nell’ultima stagione alla Lazio e quello di Gattuso in queste prime giornate di campionato: ecco alcuni dati interessanti.

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Lazio in crescita, i numeri di Gattuso

Al di là del modulo che è sempre rimasto il 4-2-3-1, l’dea di calcio di Gattuso rispetto a quella di Sarri è diversa. Più propensione alla fase offensiva e meno rischi in difesa. La Lazio con l’ex CT in panchina si ritrova ad avere 7 punti in classifica in più rispetto alla passata stagione ma non è tutto. Come evidenziato dal quotidiano la Lazio ha anche segnato una rete in più e ne ha subita una in meno. L’attacco è più costante e infatti i biancocelesti hanno segnato in ognuna delle prime cinque partite giocate a dispetto dello scorso anno nel quale il rendimento fu così altalenante da arrivare a ben 17 giornate a secco sulle 38 totali.

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