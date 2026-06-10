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Lo scherzo di Gazza a Gattuso: il retroscena che riporta alla Lazio
Tra Gennaro Gattuso e la Lazio esiste un collegamento molto più datato, che porta il nome di Paul Gascoigne: vi raccontiamo lo scherzo dell’inglese a Ringhio.
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Gattuso e la Lazio, una storia che parte dallo scherzo di Gascoigne
Gennaro Gattuso e la Lazio hanno una storia che arriva fino agli anni 90′, quando l’ex Milan giocava insieme a Paul Gascoigne nei Rangers. Nella stagione 1997/1998, il giovane Gattuso arrivò nella squadra scozzese, terminando la stagione con 29 presenze e 3 reti. Ringhio non fu risparmiato dagli scherzi di Gazza: come riportato da il Corriere dello Sport, Gascoigne convinse il giovane Gattuso ad acquistare costosi capi d’abbigliamento per adeguarsi al dress code previsto dal club presso un negozio convenzionato. Preoccupato per l’importo da pagare, Ringhio si presentò in sede pronto a saldare il conto, salvo poi scoprire che Gazza aveva già provveduto a coprire l’intera spesa.
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