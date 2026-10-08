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Gattuso a caccia di un altro record: contro il Monza per entrare nella storia
Gennaro Gattuso prepara la sfida dell’Olimpico contro il Monza e, proprio contro i brianzoli, il tecnico calabrese va a caccia di un altro record che lo farebbe entrare ancora di più nella storia della Lazio: ecco quale.
Leggi anche: Marusic e quel record negativo che mancava da 6 anni: ecco quale
Gattuso contro il Monza per centrare un record storico
Come riportato dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, contro il Monza la Lazio va a caccia del quinto successo in sei gare di campionato, record storico che il club biancoceleste non è mai riuscito ad agguantare. Un altro, l’ennesimo obiettivo, di un avvio di stagione sensazionale per i ragazzi di Rino.
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