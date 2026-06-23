NOTIZIE
Gattuso ufficiale alla Lazio: la reazione dei tifosi sui social è furiosa
La Lazio ha ufficializzato Gennaro Gattuso come nuovo allenatore e, appena iniziata a circolare la notizia, la reazione dei tifosi biancocelesti sui social è stata furiosa: ecco alcune frasi.
Leggi anche: Cucchi-Abodi, durissimo botta e risposta sui social: cosa è successo
Gattuso alla Lazio: durissima la reazione dei tifosi sui social
“Il bonus salvezza è stato dato?”, “retrocessione assicurata”, “chi si abbona è complice”. Questi sono solo alcuni dei commenti apparsi sui social dopo la notizia di Gattuso alla Lazio. Reazioni furiose, indignate, scomposte, che mettono in evidenza tutta la frustrazione di un popolo ormai demoralizzato e spento. Ma ancora commenti del tipo “Maurizio Sarri è il mio allenatore”, Poveraccio. Chi te l’ha fatta fare Ringhio”, “In becco all’aquila Mister!”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO9 ore ago
Mandas, il Bournemouth lo rivorrebbe in prestito: la Lazio lo cede solo a titolo definitivo
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO52 minuti ago
Repentino inserimento della Juventus per Gila, il Napoli vuole chiudere: le ultime
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Lazio, che guaio: anche per tesserare lo svincolato Pedraza serve una cessione