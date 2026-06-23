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Gattuso ufficiale alla Lazio: la reazione dei tifosi sui social è furiosa

Published

3 ore ago

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Gattuso Lazio reazione tifosi social

La Lazio ha ufficializzato Gennaro Gattuso come nuovo allenatore e, appena iniziata a circolare la notizia, la reazione dei tifosi biancocelesti sui social è stata furiosa: ecco alcune frasi.

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Gattuso alla Lazio: durissima la reazione dei tifosi sui social

“Il bonus salvezza è stato dato?”, “retrocessione assicurata”, “chi si abbona è complice”. Questi sono solo alcuni dei commenti apparsi sui social dopo la notizia di Gattuso alla Lazio. Reazioni furiose, indignate, scomposte, che mettono in evidenza tutta la frustrazione di un popolo ormai demoralizzato e spento. Ma ancora commenti del tipo “Maurizio Sarri è il mio allenatore”, Poveraccio. Chi te l’ha fatta fare Ringhio”, “In becco all’aquila Mister!”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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