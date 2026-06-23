Gattuso ufficiale alla Lazio: la reazione dei tifosi sui social è furiosa

La Lazio ha ufficializzato Gennaro Gattuso come nuovo allenatore e, appena iniziata a circolare la notizia, la reazione dei tifosi biancocelesti sui social è stata furiosa: ecco alcune frasi.

Leggi anche: Cucchi-Abodi, durissimo botta e risposta sui social: cosa è successo

Gattuso alla Lazio: durissima la reazione dei tifosi sui social

“Il bonus salvezza è stato dato?”, “retrocessione assicurata”, “chi si abbona è complice”. Questi sono solo alcuni dei commenti apparsi sui social dopo la notizia di Gattuso alla Lazio. Reazioni furiose, indignate, scomposte, che mettono in evidenza tutta la frustrazione di un popolo ormai demoralizzato e spento. Ma ancora commenti del tipo “Maurizio Sarri è il mio allenatore”, Poveraccio. Chi te l’ha fatta fare Ringhio”, “In becco all’aquila Mister!”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP