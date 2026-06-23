Una Lazio senza più sogni e ambizioni: quella di Gattuso è una scelta di mediocrità

Mancava solamente l’ufficialità, ed ora è arrivata: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio; ciò che risalta agli occhi dei tifosi biancocelesti però, è la mestizia di una scelta di mediocrità e ridimensionamento. Non ci sono più sogni, non ci sono più ambizioni: si naviga a vista in un mare torbido e molto mosso.

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Gattuso alla Lazio: scelta la mediocrità, ormai non si sogna più

Nulla contro la persona, umanamente eccezionale, ma è innegabile che scegliere Gattuso come nuovo allenatore della Lazio voglia dire accettare, e per i tifosi subire, una condizione di mediocrità. La carriera di Rino come tecnico parla da sé: Sion, Palermo e OFI Creta nel giro di un anno, dal 2013 al 2014, poi Pisa dal 2015 al 2017 e la parentesi Milan dal 2015 al 2017 (l’inizio è con la Primavera).

Successivamente il biennio al Napoli, 2019-21, subentrato ad Ancelotti, e con il quale vince una Coppa Italia proprio in finale contro la Juventus di Sarri. Poi tre annate all’estero, assai negative: 2022-23 a Valencia, 2023-24 a Marsiglia e 2024-25 in Croaza, all’Hajduk Spalato. A compimento di ciò, subentrato a Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale, anche la delusione azzurra con la sconfitta in Bosnia nella finale per lo spareggio Mondiale.

Un curriculum che non brilla, che non entusiasma, che non scalda cuori e animi. Rino è un allenatore onesto e sincero, umorale e di temperamento, empatico con i calciatori ma forse tatticamente troppo “improvvisato”. Va da sé che chi vi scrive spera di essere smentito e si augura che Gattuso porti la Lazio più in alto possibile, ma al momento gli umori non possono che essere depressi. Servirà un atto di fede per non pensare al peggio: ora sta a Rino stupirci tutti.

di Claudio Troilo

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