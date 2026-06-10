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Lazio, valutazioni di Gattuso sui rientranti dai prestiti: ecco chi ha più chance di restare
Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna fa il punto sui tanti giocatori di rientro dai rispettivi prestiti in casa Lazio e sulle valutazioni che dovrà fare Gennaro Gattuso su questi ultimi.
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Il punto sui prestiti: chi parte nuovamente e chi resta
Tra i compiti di Gattuso durante quest’estate ci sarà anche quello di valutare attentamente chi tra i giocatori di rientro dai prestiti possa far comodo alla sua Lazio. Tra questi potrebbe esserci Artistico che ha fatto bene in Serie B ma che è anche uno di quelli che ha più mercato. Secondo il quotidiano invece Bordon e Milani sono destinati a partire in prestito mentre altri come Fares, Di Tommaso, Renzetti e Pinelli dovrebbero salutare a titolo definitivo.
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