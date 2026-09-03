Gattuso interventista: i molti no a Lotito e l’opposizione alla cessione di Cancellieri

Gattuso è intervenuto con decisione nel mercato della Lazio, per quel che ha potuto; i molti no a Lotito, pronto a fare cassa e smantellare la squadra, e l’opposizione alla cessione di Cancellieri, già ceduto alla Fiorentina per 4 milioni di euro.

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Gattuso e i no a Lotito sul mercato: c’è lui dietro la mancata cessione di Cancellieri

Come riporta il Corriere dello Sport, dietro la mancata cessione di Cancellieri alla Fiorentina, nell’affare Gudmundsson, c’è proprio mister Gattuso. Il presidente Lotito aveva già accettato i 4 milioni della Viola, facendo cassa con un giocatore che da tempo delude a Formello. Il tecnico biancoceleste, però, ha bloccato tutto. Un vice Isaksen serve e serviva, di un esterno offensivo in più non bisognava privarsi e, cosa più importante, c’è la massima stima di Gattuso nei confronti dell’ex Parma.

Il mandato di Gattuso è iniziato tra le rovine, e certamente non poteva finire nel medesimo modo. Via Gila, big in fuga, tanti colpi falliti e tre centrati a fatica e con il suo intervento (vedi Sutalo, Frattesi e Pinamonti). La difesa, smantellata e orfana anche di Romagnoli, resta il reparto più vulnerabile. Voleva Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria, e non è arrivato. Si è ritrovato Doekhi, e deve fare col materiale umano a disposizione. Che il fato li preservi.

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