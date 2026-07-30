Faccia a faccia tra Gattuso e Lotito: la richiesta del tecnico

Nell’intervista a margine dell’amichevole contro la Flaminia Civita Castellana, Gennaro Gattuso aveva lanciato un posato appello di aiuto alla società, che ha risposto con un vertice di mercato tra il tecnico e il presidente Lotito.

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Il vertice di mercato tra Gattuso e Lotito: si chiede un’accelerazione

“Ci serve qualcosa e lo sappiamo”, così Gennaro Gattuso al termine dell’amichevole che ha chiuso la prima fase del ritiro di Formello. Una constatazione degli evidenti limiti strutturali della squadra, ma anche allo stesso tempo un timido appello alla società. Secondo il Messaggero, il messaggio del tecnico ha dato luogo a un confronto con Lotito, cui era presente anche il ds Fabiani. La richiesta di Gattuso è chiara: accelerare sul mercato e acquistare un difensore e un attaccante.

I buchi nella rosa della Lazio

Il mercato estivo, infatti, finora non ha portato in dote i regali sperati, e “Ringhio” si trova ancora costretto a lavorare con una squadra incompleta. Evidenti i buchi nel reparto difensivo, dove, oltre a Provstgaard, le uniche pedine arruolabili sono il neoacquisto Doekhi, l’adattato Marusic e il giovanissimo Ricardo Bordon. Anche davanti la situazione non è ottimale: l’incognita Ratkov e la sorpresa Artistico sono un equipaggiamento non sufficiente per affrontare un’intera stagione. Servono nuovi innesti.

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