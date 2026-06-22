Lazio, la mediana al centro del progetto Gattuso: le gerarchie iniziano a delinearsi

La nuova Lazio di Gennaro Gattuso comincia a prendere forma partendo dal centrocampo, reparto della mediana, che potrebbe diventare il vero motore della squadra nella prossima stagione: Danilo Cataldi, Kenneth Taylor e Nicolò Rovella, saranno i protagonisti nella mediana biancoceleste.

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Il centrocampo di Gattus, chi gioca sulla mediana

Mentre la società continua a lavorare sul mercato per rinforzare altri settori del campo, alcune gerarchie sembrano già emergere con una certa chiarezza. Come riportato da Il Messaggero, tra i giocatori destinati ad avere un ruolo di primo piano ci sono Danilo Cataldi, Kenneth Taylor e Nicolò Rovella. Il tecnico vede nei loro profili caratteristiche differenti ma perfettamente integrabili, elementi che potrebbero garantire solidità e varietà di soluzioni nella zona nevralgica del campo. Taylor, approdato a Roma durante la finestra invernale, ha lasciato subito un’impronta significativa grazie a prestazioni costanti e a una discreta capacità di incidere anche negli ultimi metri. Cataldi, invece, ha confermato la propria affidabilità diventando un riferimento importante per la squadra nei momenti più delicati della stagione. Discorso diverso per Rovella, reduce da mesi complicati a causa dei numerosi problemi fisici che ne hanno limitato fortemente l’utilizzo. Dopo una stagione vissuta spesso ai margini, il centrocampista è ora chiamato a ritrovare continuità e a riconquistare un ruolo centrale nel progetto biancoceleste. Anche le recenti uscite di Guendouzi, Vecino e Basic hanno modificato gli equilibri della rosa, aumentando le responsabilità dei centrocampisti rimasti. Alle loro spalle restano comunque due alternative: Belahyane è considerato soprattutto una mezzala , mentre Dele-Bashiru può essere impiegato in più posizioni grazie alla sua duttilità. Manca ancora molto all’inizio del ritiro e della stagione, ma tutto lascia pensare che la Lazio del futuro passerà in larga parte dalla forza e dall’equilibrio del proprio centrocampo.

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