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Mercato avvilente e desolante: Gattuso si aspettava uno scenario diverso

Published

2 ore ago

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Gattuso mercato Lazio desolante

In conferenza di presentazione si è detto consapevole di tutto ma, in realtà, mister Gattuso si aspettava uno scenario diverso, non così severo; fino a questo momento il mercato è stato avvilente e desolante, con la sola eccezione rappresentata da Frattesi.

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Gattuso non si aspettava uno scenario così: il mercato non decolla

Come riferisce il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, Gennaro Gattuso si aspettava altro. Non operazioni di grido, non cose sfavillanti, ma certamente non questa desolazione a poche settimane dalla chiusura del mercato. Manca l’attaccante, manca il difensore, al posto di Gila è arrivato lo svincolato Doekhi e come terzino l’altro svincolato Pedraza. L’unico sussulto, se così lo vogliamo chiamare, è stato Frattesi a centrocampo, ma che certamente non può colmare da solo i vuoti di una rosa con pica qualità.

Il tecnico biancoceleste non si aspettava uno scenario così inquietante e raggelante. La prima uscita ufficiale è stata un disastro, un’umiliazione sotto il profilo sia tecnico che tattico. Il centravanti manca, le sue priorità sono state disattese e lo stesso Fabiani, nel prepartita della sfida con il Mantova, con una punta di ironia ha affermato che invece dell’attaccante e del difensore, è stato fatto un centrocampista. Manca tutto, e Gattuso lo sa. Il tempo stringe, speriamo qualcosa accada.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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