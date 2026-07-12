Gattuso, il messaggio al club è chiaro: “Chi non vuole stare, non deve stare”

Un messaggio chiarissimo quello mandato da mister Gattuso al club, e ribadito ieri – sabato 11 luglio – in conferenza stampa di presentazione: “Chi non vuole restare alla Lazio, non deve rimanere”. Un avviso ai naviganti, con lo stile di Rino.

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Il messaggio di Gattuso al club: “Chi non vuole stare, non deve stare”

Gattuso in conferenza stampa è stato chiarissimo e ha ribadito che deve rimanere alla Lazio solo ed esclusivamente chi è convinto di volerci rimanere. Ha dato lui il via libera per far partire Gila, che invece voleva essere trattenuto da Fabiani e Lotito. Stessa cosa per Provedel, che è approdato all’Inter.

Come riporta il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, il presidente biancoceleste era fermo sulla richiesta di 5 milioni, ma fin da subito Rino si era focalizzato su Mandas e Motta. Per questo, avrebbe chiesto alla società di chiudere la cessione di Ivan. Il tecnico calabrese vuole solo gente motivata e stimolata nel restare; se così non dovesse essere, quella è la porta.

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