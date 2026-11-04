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Gattuso è il miglior allenatore d’Europa: ecco il dato che sorprende

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6 minuti ago

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Gattuso Migliore Allenatore Europa

Il lavoro di Gennaro Gattuso con la Lazio è certificato dai numeri, che lo vedono miglior allenatore d’Europa per media punti, dopo averne conquistati 28 in 10 partite, mettendosi dietro i nomi più importanti. Ecco quali sono.

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Gattuso migliore in Europa per media punti

Il cammino della Lazio fin’ora è inevitabilmente da primato e i numeri lo confermano. La formazione biancoceleste viaggia a una media di 2,8 punti a partita, un rendimento che, messo a confronto con quello delle principali squadre dei cinque maggiori campionati europei, non trova rivali. Gennaro Gattuso si colloca così davanti ad allenatori di primo piano come Flick, Luis Enrique, Arteta e Kompany.

Alle spalle dei biancocelesti c’è il Barcellona, capolista della Liga con 30 punti conquistati in 11 giornate e una media di 2,7 a gara. Subito dietro si posiziona l’Arsenal, che ha raccolto 24 punti in nove partite, mantenendo una media di 2,6. Più distanti Bayern Monaco e PSG: i tedeschi hanno totalizzato 18 punti in otto incontri, pari a 2,25 a partita, mentre i parigini si attestano a quota 2,2 grazie ai 20 punti ottenuti in nove gare.

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14 Lecce 9 10
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