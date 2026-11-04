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Gattuso è il miglior allenatore d’Europa: ecco il dato che sorprende
Il lavoro di Gennaro Gattuso con la Lazio è certificato dai numeri, che lo vedono miglior allenatore d’Europa per media punti, dopo averne conquistati 28 in 10 partite, mettendosi dietro i nomi più importanti. Ecco quali sono.
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Gattuso migliore in Europa per media punti
Il cammino della Lazio fin’ora è inevitabilmente da primato e i numeri lo confermano. La formazione biancoceleste viaggia a una media di 2,8 punti a partita, un rendimento che, messo a confronto con quello delle principali squadre dei cinque maggiori campionati europei, non trova rivali. Gennaro Gattuso si colloca così davanti ad allenatori di primo piano come Flick, Luis Enrique, Arteta e Kompany.
Alle spalle dei biancocelesti c’è il Barcellona, capolista della Liga con 30 punti conquistati in 11 giornate e una media di 2,7 a gara. Subito dietro si posiziona l’Arsenal, che ha raccolto 24 punti in nove partite, mantenendo una media di 2,6. Più distanti Bayern Monaco e PSG: i tedeschi hanno totalizzato 18 punti in otto incontri, pari a 2,25 a partita, mentre i parigini si attestano a quota 2,2 grazie ai 20 punti ottenuti in nove gare.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|10
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Napoli
|14
|10
|9
|Bologna
|14
|10
|10
|Torino
|13
|10
|11
|Genoa
|13
|10
|12
|Cagliari
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|10
|14
|Lecce
|9
|10
|15
|Parma
|8
|10
|16
|Fiorentina
|8
|10
|17
|Sassuolo
|8
|10
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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