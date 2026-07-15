Ratkov brilla in allenamento, Gattuso ha deciso il modulo

Il centravanti della Lazio Petar Ratkov sta dando ottimi segnali nelle prime uscite stagionali a Formello, mister Gattuso lo sta provando costantemente come riferimento offensivo nel modulo 4-2-3-1.

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Ratkov sugli scudi nel 4-2-3-1 di Gattuso.

Primi segnali incoraggianti da parte di Petar Ratkov negli allenamenti fin qui andati in scena a Formello. Mister Gennaro Gattuso sta insistendo con il 4-2-3-1 di baroniana memoria, schierando il centravanti serbo da prima punta. L’ex Salisburgo nella giornata di ieri ha segnato una doppietta nella partitella della seduta mattutina. Nel pomeriggio, durante la sfida a spazi ridotti, ha fornito un assist a Cancellieri.

Segnali positivi anche da Przyborek e Noslin.

Il giovane centrocampista polacco ha agito tra trequartista, supportato sulle fasce da Noslin e Zaccagni. Il classe 2007 vuole ritagliarsi uno spazio importante nella prossima Lazio di Gattuso, non avendo avuto occasioni sotto la gestione Sarri. L’ex Verona, che sembra essersi ripreso egregiamente dall’attacco influenzale che lo aveva colpito nei giorni scorsi, si è ben disimpegnato in più ruoli, ma al momento Ringhio lo sta provando soprattutto sulla destra, dove è assente Isaksen per infortunio. Oggi altre due sedute a Formello, sempre alle ore 9:00 e alle ore 18:00.

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