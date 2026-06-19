Il modulo di Gattuso è un rebus: più 4-2-3-1 che 4-3-3, ecco le opzioni di Ringhio

Si attende solo l’ufficialità per Gennaro Gattuso come nuovo tecnico della Lazio, ma già si discute di tattica e posizionamento in campo; andiamo a vedere con che modulo potrebbero giocare i biancocelesti nella prossima stagione. La risposta non è così scontata, ma proviamo a darvi una nostra lettura.

LEGGI ANCHE: Saldo Lazio, cedere per acquistare: ecco tutti i calciatori in uscita

La nuova Lazio di Gattuso: ecco i moduli di gioco di Ringhio

Lo sguardo di Gattuso sul modulo è variabile, per nulla ideologico, in grado di adattarsi alle necessità. Predilige il 4-2-3-1, ma alla bisogna può anche sperimentare il 4-3-3, che però a lui non è mai stato granché congeniale. Se non avesse avuto i problemi con la pubalgia, Rovella sarebbe stato il suo regista in Nazionale; non sarà quindi difficile immaginare un tandem di centrocampo con Taylor, che però ha su di sé l’interesse del Napoli.

Forte apprezzamento anche per Zaccagni, già contattato dal nuovo tecnico, e che con il suo arrivo potrà rimanere nella Capitale. Ringhio dovrà trovare equilibrio anche in attacco, cosa che è mancata completamente nell’annata di Sarri. Un occhio attento anche alla difesa: il primo obiettivo è convincere Romagnoli a restare.

Se quindi per il Comandante il 4-3-3 era quasi un dogma, con Ringhio le cose possono cambiare: negli anni abbiamo assistito a tanti modi diversi di schierare la squadra in campo.

La sua Italia giocava con la difesa a tre (3-5-2), ma se torniamo alla sua ultima esperienza in Croazia, all’Hajduk Spalato, abbiamo visto per lo più un 4-2-3-1 di baroniana memoria. In rari casi, Gattuso ha anche optato per un 3-4-3 e per un 4-4-2. Sia Baroni che Sarri facevano della difesa a quattro un must, vedremo se anche il loro successore si affiderà al modulo che prevede due centrali e due terzini bassi.

di Marco Fabio Ceccatelli

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP