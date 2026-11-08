Gattuso può inguaiare il Napoli: in ballo c’è il peggior avvio di sempre

Gattuso ritroverà il Napoli non senza emozione ma il tecnico della Lazio, oltre a continuare a nutrire il proprio record: può trascinare i partenopei nel baratro: gli azzurri rischiano infatti di agguantare un record negativo.

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Napoli, contro la Lazio rischia il peggior avvio di sempre

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Napoli è davanti ad un punto di non ritorno. Già 4 sconfitte per i partenopei che in caso di 5 k.o. farebbero registrare un record negativo: in caso di sconfitta, infatti, il club di Allegri farebbe registrare il suo peggior avvio di sempre in Serie A. Eguagliando la stagione 2000/01, 5 sconfitte nelle prime 11 gare, quando in panchina c’era prima Zeman e poi Mondonico. Gattuso può doppiamente fare la storia.

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