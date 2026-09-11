Gattuso ancora in silenzio, nessuna conferenza alla vigilia del Milan

Per la quarta volta su quattro la Lazio ha scelto di non far sostenere al proprio tecnico Gennaro Gattuso la classica conferenza stampa di presentazione della vigilia: prima della sfida contro il Milan il mister biancoceleste non parlerà, come accaduto anche in occasione delle gare con Bologna, Genoa e Udinese.

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Gattuso non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Lazio Milan.

Fischio di inizio sabato 12 settembre alle ore 18 per il big match della quarta giornata di Serie A fra Lazio e Milan. Alla vigilia della gara, la società capitolina ha deciso ancora una volta di non far parlare Gennaro Gattuso, come accaduto già in occasione delle sfide con Bologna. Genoa e Udinese.

In molti pensavano che la particolarità della partita (Gattuso è un simbolo del Milan) potesse condurre ad una scelta diversa, ma la Lazio è rimasta sulla sua posizione.

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