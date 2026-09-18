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Lazio, Gattuso alza il muro: testa al Venezia e niente distrazioni
La Lazio deve pensare soltanto al campo, niente distrazioni: è questa la linea scelta da Rino Gattuso in una fase particolarmente delicata per l’ambiente biancoceleste. Bisogna pensare solo alla prossima partita e dare il massimo.
Leggi anche: Gattuso, piena fiducia a Pinamonti: a Venezia in cerca del rilancio
Testa a Venezia, il piano di Gattuso per evitare distrazioni
Negli ultimi giorni, come riporta Il Messaggero, Gattuso ha evitato di soffermarsi sull’inchiesta relativa alle presunte minacce e pressioni nei confronti di Lotito legate alla possibile cessione della società. Una scelta precisa: secondo il tecnico, ogni energia deve essere indirizzata verso gli impegni sul campo. I calciatori sono inevitabilmente esposti alle notizie, ma l’allenatore punta a fare in modo che queste non entrino nello spogliatoio. Il prossimo banco di prova sarà il Venezia, una trasferta che Gattuso considera tutt’altro che semplice. I lagunari hanno costruito una rosa ambiziosa durante il mercato e cercheranno di mettere in difficoltà una Lazio che arriva al match forte del pareggio ottenuto contro il Milan. In palio ci sono punti pesanti e la possibilità di affrontare la sosta nelle zone alte della classifica.
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