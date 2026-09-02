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C’è Gattuso dietro la fumata nera per Icardi alla Lazio? Ecco il retroscena
Pare ci sia anche Gennaro Gattuso dietro alla fumata nera per Icardi alla Lazio; come rivelato da Il Messaggero, il tecnico biancoceleste non avrebbe dato il suo benestare al trasferimento dell’attaccante argentino in biancoceleste.
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Gattuso e il no a Icardi alla Lazio: ecco il retroscena
Gattuso pare non sia mai stato convinto dell’affare Icardi e del possibile arrivo dell’attaccante argentino alla Lazio. Una grande carriera alle spalle, tanti gol segnati, trofei alzati, ma da un po’ di tempo – forse – l’ex Inter era un attaccante in vacanza. Il mister ha bisogno di gente motivata a votata alla causa, con soprattutto l’obiettivo di non andare a minare gli equilibri all’interno dello spogliatoio. Anche tatticamente, secondo quanto riferisce il quotidiano, non lo riteneva adeguato per il suo gioco.
Redazione Lazionews.eu
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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