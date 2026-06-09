Gattuso rivitalizza gli attaccanti: i numeri

La più grande missione di Gennaro Gattuso sarà quella di sbloccare un reparto offensivo che pare essersi inceppato, a partire dal rilancio di Ratkov; non si tratterebbe della prima volta che l’ex CT della Nazionale è chiamato ad indicare la via del gol ai suoi attaccanti: i numeri.

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I numeri degli attaccanti di Gattuso: quanti gol

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, Gennaro Gattuso può essere considerato un maestro nel rilanciare i suoi attaccanti, migliorandone nettamente la media gol. L’ultimo in ordine di tempo ad aver beneficiato della cura di Ringhio è stato Kean: con lui in panchina ha segnato 6 reti in 5 presenze, mentre nelle precedenti 21 apparizioni ne aveva messe a segno appena 7.

Andando a ritroso, Livaja all’Hajduk Spalato aveva vissuto la sua seconda miglior stagione in carriera, segnando 21 gol in 40 presenze. Ben 10 in più al bottino di Aubameyang al Marsiglia, che però era sceso in campo in sole 23 occasioni. Ancora prima, al Valencia, Edinson Cavani aveva lanciato gli ultimi 7 squilli in 14 presenze, prima di restare a secco nelle restanti 14 partite stagionali.

I numeri a Napoli e al Milan

Con Gattuso sulla panchina del Napoli gli attaccanti azzurri sono andati spesso in festa: Insigne 28 volte in 77 presenze, Mertens e Lozano 17 in 60 apparizioni, Politano 13 in 70 partite e infine Osimhen 10 in 30 match.

Anche al Milan il reparto offensivo allenato da Rino non ha trovato difficoltà a punire i portieri avversari. Il più prolifico era stato Patrick Cutrone, a segno in 20 occasione nelle 72 presenze totali, seguito da Krzysztof Piatek, che aveva gonfiato la rete 11 volte in 21 partite. Chude il conto Higuain, autore di 8 gol in 22 apparizioni.

Numeri che fanno ben sperare ma che da soli non bastano a far rinascere l’attacco della Lazio.

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