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Ambizioni nulle: Gattuso rinnova in automatico se arriva nei primi dodici in Serie A
Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, come ufficializzato dalla società nella giornata di ieri 23 giugno, ma ciò che lascia più perplessi riguarda alcuni obiettivi da raggiungere per rinnovare automaticamente il contratto. Uno di questi, attiene al piazzamento in Serie A.
Gattuso e il rinnovo automatico con la Lazio: deve piazzare la squadra tra le prime 12 in Serie A
Un contratto biennale, fino al 2027, per poi eventualmente essere rinnovato. Gattuso sarà quindi l’allenatore della Lazio per almeno due stagioni, salvo eccezioni, e al termine del percorso il rapporto con il club biancoceleste si potrà rinnovare automaticamente se verranno raggiunti determinati obiettivi.
Questi, a dir la verità, appaiono assai raggiungibili e poco ambiziosi. Come riporta Il Messaggero nella sua edizione odierna, infatti, tra i vari punti ci sarebbe anche quello di centrare un piazzamento tra le prime 12 della Serie A.Tradotto, ciò significa che Gattuso non dovrà sforzarsi neanche di portare la Lazio nella colonna sinistra della classifica.
Basterà sostanzialmente una salvezza tranquilla, basterà non affondare. Basterà condurre la nave in porto, senza slanci o ambizioni. Un accordo che rispecchia la mediocrità della scelta e della gestione attuale del club, ma che francamente lascia attoniti. Dopo due settimi posti e il nono dell’ultima stagione, ci manca il dodicesimo per dare il colpo di grazia.
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