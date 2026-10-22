Gattuso attende il Parma: i precedenti contro i crociati

Sabato, alle ore 20:45, il Parma fa visita alla Lazio all’Olimpico per l’ottava giornata di Serie A 2025 2026: i precedenti di Gennaro Gattuso contro gli emiliani.

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Lazio Parma, i precedenti di Gattuso contro i crociati

Sono in totale 6 i precedenti incontri fra Gattuso e il Parma, e il bilancio sorride al tecnico biancoceleste. Sono infatti 3 le vittorie conquistate dall’allenatore, a fronte di un pareggio e 2 sconfitte. Sulla panchina del Milan sono arrivate un successo e un pari; quando invece era alla guida del Napoli, “Ringhio” ha riportato due trionfi e altrettanti K.O..

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