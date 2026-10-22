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Gattuso attende il Parma: i precedenti contro i crociati

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3 ore ago

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Gattuso Parma precedenti

Sabato, alle ore 20:45, il Parma fa visita alla Lazio all’Olimpico per l’ottava giornata di Serie A 2025 2026: i precedenti di Gennaro Gattuso contro gli emiliani.

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Lazio Parma, i precedenti di Gattuso contro i crociati

Sono in totale 6 i precedenti incontri fra Gattuso e il Parma, e il bilancio sorride al tecnico biancoceleste. Sono infatti 3 le vittorie conquistate dall’allenatore, a fronte di un pareggio e 2 sconfitte. Sulla panchina del Milan sono arrivate un successo e un pari; quando invece era alla guida del Napoli, “Ringhio” ha riportato due trionfi e altrettanti K.O..

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 19 7
2 LAZIO 19 7
3 Roma 17 7
4 Milan 15 7
5 Como 14 7
6 Frosinone 13 7
7 Cagliari 13 6
8 Juventus 11 7
9 Napoli 10 7
10 Atalanta 9 7
11 Lecce 9 7
12 Sassuolo 8 7
13 Torino 7 6
14 Bologna 5 7
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Udinese 4 7
18 Genoa 4 7
19 Fiorentina 4 7
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