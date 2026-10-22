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Gattuso attende il Parma: i precedenti contro i crociati
Sabato, alle ore 20:45, il Parma fa visita alla Lazio all’Olimpico per l’ottava giornata di Serie A 2025 2026: i precedenti di Gennaro Gattuso contro gli emiliani.
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Lazio Parma, i precedenti di Gattuso contro i crociati
Sono in totale 6 i precedenti incontri fra Gattuso e il Parma, e il bilancio sorride al tecnico biancoceleste. Sono infatti 3 le vittorie conquistate dall’allenatore, a fronte di un pareggio e 2 sconfitte. Sulla panchina del Milan sono arrivate un successo e un pari; quando invece era alla guida del Napoli, “Ringhio” ha riportato due trionfi e altrettanti K.O..
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|19
|7
|2
|LAZIO
|19
|7
|3
|Roma
|17
|7
|4
|Milan
|15
|7
|5
|Como
|14
|7
|6
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|7
|7
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|6
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|Parma
|4
|6
|17
|Udinese
|4
|7
|18
|Genoa
|4
|7
|19
|Fiorentina
|4
|7
|20
|Venezia
|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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