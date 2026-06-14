Gattuso rincontra Pedraza, ma stavolta sono dalla stessa parte

Il 13 luglio la Lazio darà il via alla stagione 2026/2027 con il ritiro a Formello; in tale occasione, Gennaro Gattuso potrà contare su un volto nuovo nello spogliatoio biancoceleste, Alfonso Pedraza, che aveva già incontrato in Spagna, ma da avversario: ecco il precedente.

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Gattuso rincontra Pedraza: il precedente da avversari

Un volto nuovo per la Lazio, ma non per Gennaro Gattuso, che aveva già potuto osservare Alfonso Pedraza in azione, ma dal lato opposto del campo. Come riportato dal Corriere dello Sport, quando Ringhio sedeva sulla panchina del Valencia, e lo spagnolo militava per il Villareal, infatti, i due si sono incontrati. Era il 22 dicembre 2023 e la partita si era conclusa con la vittoria del Submarino Amarillo per 2-1 grazie alle reti di Samuel Chukwueze e Juan Foyth, che avevano ribaltato il vantaggio iniziale valenciano firmato da Edinson Cavani. In tale occasione, il neo-acquisto della Lazio era partito dalla panchina, per poi subentrare a dieci minuti dal termine.

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