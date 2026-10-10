Gattuso su Pellegrini: “Va valutato aspetto umano e di campo, con Lotito si parla poco di calcio”

Gennaro Gattuso, in conferenza stampa alla vigilia di Lazio Monza, è tornato a parlare anche della questione legata a Luca Pellegrini e della decisione della società di tenerlo fuori rosa: ecco le sue parole.

Leggi anche: Gattuso su Frattesi: “L’ho spinto a venire alla Lazio, sono molto diretto con lui”

Le parole di Gattuso su Pellegrini

“La società sa quello che penso. Noi abbiamo due posti ancora da inserire in lista e la società sa cosa penso, questa non è una roba mia ma della società. Io parlo tutti i giorni con il direttore sportivo, con il presidente invece si parla poco di calcio. Dobbiamo capire a livello umano e calcistico i tanti aspetti che vanno valutati. Questo è un gruppo che lavora e sta bene, bisogna essere molto bravi a non commettere errori, credo fortemente in questo. Dipende cosa ci offrirà il mercato e cosa si può fare, l’importante è non sbagliare nulla a livello umano”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP