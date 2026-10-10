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Gattuso su Pellegrini: “Va valutato aspetto umano e di campo, con Lotito si parla poco di calcio”

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4 ore ago

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Gattuso Pellegrini fuori rosa Lazio parole

Gennaro Gattuso, in conferenza stampa alla vigilia di Lazio Monza, è tornato a parlare anche della questione legata a Luca Pellegrini e della decisione della società di tenerlo fuori rosa: ecco le sue parole.

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Le parole di Gattuso su Pellegrini

“La società sa quello che penso. Noi abbiamo due posti ancora da inserire in lista e la società sa cosa penso, questa non è una roba mia ma della società. Io parlo tutti i giorni con il direttore sportivo, con il presidente invece si parla poco di calcio. Dobbiamo capire a livello umano e calcistico i tanti aspetti che vanno valutati. Questo è un gruppo che lavora e sta bene, bisogna essere molto bravi a non commettere errori, credo fortemente in questo. Dipende cosa ci offrirà il mercato e cosa si può fare, l’importante è non sbagliare nulla a livello umano”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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