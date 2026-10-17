Gattuso su Pellegrini: “È in lista, abbiamo deciso con la società”

Luca Pellegrini è tornato in lista e contro la Juventus farà parte del gruppo, a dare l’ufficialità è stato il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso con le sue parole rilasciate in conferenza stampa.

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Gattuso sul ritorno di Pellegrini: di nuovo nella lista della Lazio

“Pellegrini è in lista, partirà con noi. La società ha deciso con noi, a tutti gli effetti è a disposizione. Sulle altre cose non ti rispondo, do vantaggi agli altri, metteremo in campo la squadra migliore”.

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