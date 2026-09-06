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Gattuso insegue il record di Petkovic, regge da quasi 15 anni
Partenza a razzo della Lazio di Gattuso con due vittorie in altrettanti match di campionato, nella sfida contro l’Udinese si insegue il tris che manca addirittura dal 2012, quando la squadra guidata da Vladimir Petkovic inanellò tre successi consecutivi nei primi tre turni della stagione.
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Gattuso a caccia della terza vittoria consecutiva come Petkovic.
Lazio lanciatissima in campionato dopo le prime due giornate, ma l’obiettivo è quello di centrare il tris contro l’Udinese. Gennaro Gattuso potrebbe eguagliare il record di Vladimir Petkovic, che nel 2012 vinse le prime tre partite della stagione. Guai a sottovalutare i friulani, ma la speranza dei tifosi è quella di poter continuare con il trend di questo primo scorcio di annata. Tutto passa dalle prestazioni di Pinamonti e compagni.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|3
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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