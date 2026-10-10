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Pinamonti o Noslin? Gattuso risponde: “Farò di tutto per dare minutaggio a ognuno”

Published

3 ore ago

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Gattuso Noslin Pinamonti Parole

Gennaro Gattuso, ha parlato durante la conferenza stampa di vigilia di Lazio Monza anche del ballottaggio fra Noslin e Pinamonti: ecco le sue parole.

Leggi anche: Gattuso sugli infortunati: “Marusic avrebbe dovuto recuperare prima, Cataldi sta meglio”

Le parole di Gattuso su Pinamonti

“Per me è facile, adesso le decisioni stanno a me. Non solo Pinamonti, tutti devono stare tranquilli e farò di tutto per dare minutaggio a tutti. È normale che quando c’è la disponibilità dei giocatori poi devo fare delle scelte, sono contento per come si sta allenando e per come sta migliorando”.

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