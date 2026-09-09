Connect with us

NOTIZIE

Gattuso ritrova il Milan: i precedenti raccontano un equilibrio sorprendente

Published

59 minuti ago

on

Gattuso precedenti Milan

Sfida dalle emozioni particolari per Gennaro Gattuso, che sabato alle ore 18 affronta il Milan in una partita che gli pone di fronte quella che in passato è stata per lungo tempo la sua casa, sia da calciatore che da allenatore: ecco i precedenti del tecnico calabrese contro i rossoneri.

LEGGI ANCHE: Piscedda: “Gattuso sta riuscendo a farsi apprezzare dai tifosi”

I precedenti di Gattuso contro il Milan

Sono tre i precedenti fra Gennaro Gattuso e il Milan, tutti andati in scena quando sedeva sulla panchina del Napoli. Il bilancio che ne risulta è in perfetto equilibrio: una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
VS
Milan
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 03ª 07/09/2026 · 20:45
Udinese
1-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI