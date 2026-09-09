Gattuso ritrova il Milan: i precedenti raccontano un equilibrio sorprendente

Sfida dalle emozioni particolari per Gennaro Gattuso, che sabato alle ore 18 affronta il Milan in una partita che gli pone di fronte quella che in passato è stata per lungo tempo la sua casa, sia da calciatore che da allenatore: ecco i precedenti del tecnico calabrese contro i rossoneri.

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I precedenti di Gattuso contro il Milan

Sono tre i precedenti fra Gennaro Gattuso e il Milan, tutti andati in scena quando sedeva sulla panchina del Napoli. Il bilancio che ne risulta è in perfetto equilibrio: una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

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