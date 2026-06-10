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Il bilancio di Gattuso con le romane da tecnico: bestia nera sia della Roma che della Lazio
Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna prende in esame i precedenti di Gennaro Gattuso da allenatore contro Roma e Lazio.
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Il bilancio di Gattuso contro le romane
Gattuso contro la Roma
Contro i giallorossi da allenatore Gattuso non ha mai perso: quando era alla guida del Milan ha ottenuto due successi (2018) mentre col Napoli ha battuto la Roma in tre occasioni e completa il quadro un pareggio.
Gattuso contro la Lazio
Bene anche contro la sua prossima squadra. Gattuso ha affrontato la Lazio sempre con Milan e Napoli da tecnico, ma in questo caso ha perso in tre occasioni, vincendo in sei e pareggiando in tre. La Lazio è inoltre la squadra che ha affrontato più spesso in carriera.
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