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Si avvicina la sfida con il Venezia: i precedenti di Gattuso con Stroppa e con i lagunari

Published

3 ore ago

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Gennaro Gattuso

Sabato sera la Lazio farà visita al Venezia con l’intento di proseguire l’ottimo trend di questo inizio di stagione: vediamo insieme i precedenti di mister Gattuso contro i lagunari e contro il tecnico Giovanni Stroppa.

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I precedenti fra Gattuso e il Venezia e nelle sfide contro Giovanni Stroppa.

Il 19 settembre alle 20:45 Gennaro Gattuso affronterà per la prima volta nella sua carriera da allenatore il Venezia.

Da registrare due precedenti fra il tecnico biancoceleste e il mister dei lagunari Giovanni Stroppa con una vittoria a testa per i due allenatori. Nel 2013/2014 ad avere la meglio fu lo Spezia di Stroppa sul Palermo di Gattuso. Ringhio si prese la sua rivincita sulla panchina del Napoli, superando il Crotone del rivale nel 2020/2021.

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