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A Gattuso il Premio Corigliano, la consegna in occasione della Panchina d’Oro 2026

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2 ore ago

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Gennaro Gattuso

Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso è il primo vincitore del Premio Ernesto Corigliano, istituito dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio: la consegna del riconoscimento il prossimo 16 novembre a Coverciano in occasione della Panchina d’Oro 2026.

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Il premio Corigliano sarà consegnato a Gennaro Gattuso.

Come rivelato dall’Ansa, l’allenatore della Lazio Gennaro Gattuso sarà insignito del Premio Corigliano il prossimo 16 novembre a Coverciano in occasione della Panchina d’Oro 2026. A consegnare al mister biancoceleste il prestigioso riconoscimento sarà il presidente dell’Aiac Renzo Ulivieri.

Il Premio è dedicato a Ernesto Corigliano, l’avvocato che contribuì alla costituzione dell’Assoallenatori il 18 settembre 1966.

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