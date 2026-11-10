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A Gattuso il Premio Corigliano, la consegna in occasione della Panchina d’Oro 2026
Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso è il primo vincitore del Premio Ernesto Corigliano, istituito dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio: la consegna del riconoscimento il prossimo 16 novembre a Coverciano in occasione della Panchina d’Oro 2026.
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Il premio Corigliano sarà consegnato a Gennaro Gattuso.
Come rivelato dall’Ansa, l’allenatore della Lazio Gennaro Gattuso sarà insignito del Premio Corigliano il prossimo 16 novembre a Coverciano in occasione della Panchina d’Oro 2026. A consegnare al mister biancoceleste il prestigioso riconoscimento sarà il presidente dell’Aiac Renzo Ulivieri.
Il Premio è dedicato a Ernesto Corigliano, l’avvocato che contribuì alla costituzione dell’Assoallenatori il 18 settembre 1966.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|5
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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