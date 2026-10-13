Connect with us

NOTIZIE

A Gattuso il Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026

Published

3 ore ago

on

Gattuso Premio Internazionale Eccellenze Euro Mediterraneo 2026

Sarà la Sala Giovanni Spadolini del Ministero della Cultura a ospitare domani, 14 ottobre, la quarta edizione del Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026, promosso dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo: tra i premiati c’è anche mister Gattuso.

Leggi anche: La vertigine del primato, l’abisso dell’Olimpico vuoto: il paradosso che vive la Lazio

Gattuso riceve il Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026: la motivazione

“A Gennaro Gattuso, per aver incarnato nel calcio i valori della determinazione, della lealtà e dello spirito di squadra. Per la sua autenticità, la capacità di assumersi le responsabilità e la volontà di affrontare ogni sfida senza sottrarsi al confronto. Il suo percorso rappresenta una testimonianza significativa per i giovani: il talento acquista valore quando si accompagna all’impegno, al rispetto e alla capacità di rialzarsi dopo le difficoltà. Un riconoscimento all’uomo e allo sportivo, il cui esempio richiama lo sport alla sua funzione educativa e alla capacità di unire persone e culture diverse”.

Con la quarta edizione, il Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo rinnova il proprio impegno nel valorizzare storie, competenze ed esperienze che favoriscono l’incontro tra culture e generazioni. Lo sport, insieme al giornalismo, all’arte e alla cultura, rappresenta infatti uno strumento privilegiato per costruire ponti tra Paesi e comunità, promuovendo rispetto reciproco e collaborazione.

L’iniziativa si svolge nella cornice istituzionale del Ministero della Cultura e si propone come occasione di confronto internazionale, dando spazio a protagonisti che, nei rispettivi ambiti, contribuiscono a diffondere valori di eccellenza, responsabilità e dialogo.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 07ª 18/10/2026 · 20:45
Juventus
VS
Lazio
Vai al calendario
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
3-1
Finale
Monza
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 16 6
2 LAZIO 16 6
3 Roma 14 6
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Como 11 6
7 Napoli 10 6
8 Juventus 10 5
9 Frosinone 10 6
10 Sassuolo 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Genoa 4 6
18 Fiorentina 4 6
19 Bologna 2 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI