A Gattuso il Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026

Sarà la Sala Giovanni Spadolini del Ministero della Cultura a ospitare domani, 14 ottobre, la quarta edizione del Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026, promosso dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo: tra i premiati c’è anche mister Gattuso.

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Gattuso riceve il Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026: la motivazione

“A Gennaro Gattuso, per aver incarnato nel calcio i valori della determinazione, della lealtà e dello spirito di squadra. Per la sua autenticità, la capacità di assumersi le responsabilità e la volontà di affrontare ogni sfida senza sottrarsi al confronto. Il suo percorso rappresenta una testimonianza significativa per i giovani: il talento acquista valore quando si accompagna all’impegno, al rispetto e alla capacità di rialzarsi dopo le difficoltà. Un riconoscimento all’uomo e allo sportivo, il cui esempio richiama lo sport alla sua funzione educativa e alla capacità di unire persone e culture diverse”.

Con la quarta edizione, il Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo rinnova il proprio impegno nel valorizzare storie, competenze ed esperienze che favoriscono l’incontro tra culture e generazioni. Lo sport, insieme al giornalismo, all’arte e alla cultura, rappresenta infatti uno strumento privilegiato per costruire ponti tra Paesi e comunità, promuovendo rispetto reciproco e collaborazione.

L’iniziativa si svolge nella cornice istituzionale del Ministero della Cultura e si propone come occasione di confronto internazionale, dando spazio a protagonisti che, nei rispettivi ambiti, contribuiscono a diffondere valori di eccellenza, responsabilità e dialogo.

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