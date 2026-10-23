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Gattuso chiarisce i suoi principi: “Rispetto, puntualità e intensità: non transigo”

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49 minuti ago

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Gattuso principi parole

Gennaro Gattuso mette in chiaro i principi alla base del suo metodo di lavoro: rispetto, puntualità, sincerità e intensità, sono le regole precise per la gestione quotidiana del gruppo dei giocatori della Lazio, come ha specificato in conferenza stampa.

Leggi anche: L’esultanza di Gattuso a Torino: “Sono andato sotto la curva ma i meriti sono dei giocatori”

Le parole di Gattuso sui suoi principi

“Il rispetto, la puntualità e gli orari, perché altrimenti diventa un circo. Lì si va duri, devi pensare a una cosa la mattina, ci può stare che una volta non si apra il cancello all’Olgiata per la pioggia (ride, ndr), ma è successo anche me, ho scavalcato e ho corso forte. Preferisco la sincerità di un giocatore che mi dice di aver fatto una serata o un bicchiere in più, è successo anche a me. Voglio però onestà perché bastano 1-2 giocatori per abbassare l’intensità, la porta del mio ufficio è sempre aperta. Se ho un battibecco con un giocatore dopo un’ora è passato tutto, non sono rancoroso. Vivono perennemente col telefonino in mano, si guardano le loro cose sul lettino in fisioterapia, per me era impensabile ma loro ragionano così e io non posso arrabbiarmi. Certe volte ascoltare i giocatori sulla loro stanchezza è importante, sappiamo se abbiamo sforato o siamo andati oltre in base ai test, ma vanno anche ascoltati i giocatori. Non voglio poi però sentire lamentele, se chiedo una cosa si fa quella e non si fanno cose intermedie. Se facciamo cose mezze e mezze non riusciamo, su queste cose non baratto. Sulla quotidianità si, ma sul lavoro non si baratta, si fa e si deve fare bene”.

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