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Gattuso: “E’ una pena giocare all’Olimpico senza tifosi, ma da ora non ne parlo più”
Gennaro Gattuso, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio Monza, tra i vari argomenti trattati, ha parlato anche della questione tifosi e dell’Olimpico vuoto: ecco le sue parole.
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Le parole di Gattuso sui tifosi e l’Olimpico vuoto
“Io non posso parlare del problema tifosi, diventa anche stucchevole se ne parlo sempre, anzi meno ne parlo e meglio è perché vai a toccare argomenti delicati. Qualsiasi cosa dici viene strumentalizzata, meno si parla e meglio è. Per me è una pena giocare in uno stadio come l’Olimpico senza i tifosi, da oggi non parlo più di questa cosa. È una cosa che riguarda il presidente e i tifosi”.
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