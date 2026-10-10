Gattuso: “E’ una pena giocare all’Olimpico senza tifosi, ma da ora non ne parlo più”

Gennaro Gattuso, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio Monza, tra i vari argomenti trattati, ha parlato anche della questione tifosi e dell’Olimpico vuoto: ecco le sue parole.

Leggi anche: Lazio-Monza, dove vedere la partita in TV e in streaming

Le parole di Gattuso sui tifosi e l’Olimpico vuoto

“Io non posso parlare del problema tifosi, diventa anche stucchevole se ne parlo sempre, anzi meno ne parlo e meglio è perché vai a toccare argomenti delicati. Qualsiasi cosa dici viene strumentalizzata, meno si parla e meglio è. Per me è una pena giocare in uno stadio come l’Olimpico senza i tifosi, da oggi non parlo più di questa cosa. È una cosa che riguarda il presidente e i tifosi”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP