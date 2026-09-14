Gattuso come Eriksson e Inzaghi: solo loro con la Lazio a 10 punti dopo quattro giornate

Gennaro Gattuso continua a stupire e se non fosse stato per il recupero del Milan nella ripresa avrebbe compiuto un’impresa storica: il tecnico è comunque sul podio degli allenatori passati dalla Lazio per punti conquistati nelle prime 4 giornate di Serie A.

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Gattuso a 10 punti nelle prime quattro come Eriksson e Inzaghi

Eriksson ci vinse lo scudetto nella stagione 1999-2000, Inzaghi perse la Champions all’ultima giornata contro l’Inter nella stagione 2017-2018. La storia parla di grandi risultati quando la Lazio parte con 10 punti nelle prime quattro giornate, come fatto in questo avvio di stagione da Gattuso che sale di diritto sul podio assieme agli altri due allenatori. Nell’era dei 3 punti a vittoria infatti solo Eriksson, Inzaghi e ora Gattuso avevano toccato la doppia cifra dopo i primi quattro turni. Nessuno invece in casa Lazio aveva mai ottenuto il bottino pieno di 12 punti, un traguardo che per Gattuso è stato infranto dalla doppietta di Moreira, ma resta comunque l’ottimo lavoro svolto fin qui. A riportare il dato, La Gazzetta dello Sport.

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