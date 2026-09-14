Connect with us

NOTIZIE

Gattuso come Eriksson e Inzaghi: solo loro con la Lazio a 10 punti dopo quattro giornate

Published

21 minuti ago

on

Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso Lazionews.eu

Gennaro Gattuso continua a stupire e se non fosse stato per il recupero del Milan nella ripresa avrebbe compiuto un’impresa storica: il tecnico è comunque sul podio degli allenatori passati dalla Lazio per punti conquistati nelle prime 4 giornate di Serie A.

Leggi Anche: Lazio e Milan: nessuno come loro dal 2022 in Serie A per gol segnati dai subentrati

Gattuso a 10 punti nelle prime quattro come Eriksson e Inzaghi

Eriksson ci vinse lo scudetto nella stagione 1999-2000, Inzaghi perse la Champions all’ultima giornata contro l’Inter nella stagione 2017-2018. La storia parla di grandi risultati quando la Lazio parte con 10 punti nelle prime quattro giornate, come fatto in questo avvio di stagione da Gattuso che sale di diritto sul podio assieme agli altri due allenatori. Nell’era dei 3 punti a vittoria infatti solo Eriksson, Inzaghi e ora Gattuso avevano toccato la doppia cifra dopo i primi quattro turni. Nessuno invece in casa Lazio aveva mai ottenuto il bottino pieno di 12 punti, un traguardo che per Gattuso è stato infranto dalla doppietta di Moreira, ma resta comunque l’ottimo lavoro svolto fin qui. A riportare il dato, La Gazzetta dello Sport.

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
2-2
Finale
Milan
Pareggio
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 10 4
2 Roma 9 3
3 Inter 9 3
4 Cagliari 9 4
5 Milan 8 4
6 Como 7 3
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 4
10 Atalanta 6 4
11 Lecce 6 4
12 Napoli 6 4
13 Udinese 4 3
14 Torino 3 3
15 Fiorentina 3 4
16 Parma 1 3
17 Bologna 1 4
18 Monza 1 4
19 Genoa 1 4
20 Venezia 0 4
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI