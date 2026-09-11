Gattuso a caccia del poker, può entrare nella storia della Lazio

Tre vittorie consecutive nelle prime giornate di campionato non poteva aspettarsele neanche il più ottimista dei tifosi della Lazio: in caso di successo contro il Milan, Gattuso raggiungerebbe un record mai stabilito da nessun altro allenatore biancoceleste: Ringhio entrerebbe di diritto nella storia della Prima Squadra della Capitale.

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Gattuso può scolpire il suo nome nella storia della Lazio stabilendo un record storico.

La Lazio ha stupito tutti con il suo avvio impeccabile in campionato, nove punti conquistati nelle prime tre giornate è un’impresa che nella storia del club biancoceleste era riuscita solo a Petkovic nel 2012/2013 e a Maestrelli nella stagione 1974/1975. Gattuso di fatto ha già scolpito il suo nome indelebile negli annali della società capitolina, ma può fare di più.

Il tecnico calabrese potrebbe stabilire, infatti, un record storico, che nessun altro prima di lui ha raggiunto. In caso di successo sabato sera contro il Milan, sarebbe l’unico allenatore a collezionare quattro vittorie nei primi quattro turni di campionato nell’intera storia ultracentenaria della S.S. Lazio. Sicuramente uno stimolo in più per Gattuso, che vuole far ricredere anche i più scettici sulle sue qualità di guida tecnica. Il livello dell’avversario è superiore a quello delle precedenti contendenti, ma questa squadra ha dimostrato di potersela giocare alla pari con tutti, anche contro l’osannato Milan di Amorim.

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