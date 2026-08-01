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Gattuso e la richiesta precisa alla società: ecco cosa gli è stato promesso
Mister Gennaro Gattuso sta lavorando con quello che ha in questo precampionato, ma alla società ha fatto una richiesta precisa: un attaccante. In ottica calciomercato, infatti, serve rimpolpare il reparto offensivo, vero punto debole della Lazio nella passata stagione.
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Gattuso chiede un attaccante alla società: ecco la promessa fatta
Come riportato da Il Messaggero nella sua edizione odierna, il tecnico biancoceleste ha chiesto un attaccante vero sin dal primo incontro a Formello, ottenendo una risposta positiva da parte della società che gli ha promesso un nuovo centravanti nonostante tutti i problemi.
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